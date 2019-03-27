"Авангард" – "Салават Юлаев": первые два матча пройдут при аншлаге

Все билеты на первые две домашние встречи "Авангарда" против "Салавата Юлаева" были проданы, сообщает Твиттер омичей. Команды сыграют в финале плей-офф Восточной конференции.

– Все билеты на первые два домашних матча 3 раунда плей-офф раскуплены! Ждем полные трибуны! – написано в Твиттере "Авангарда".

Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).

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