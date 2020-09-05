«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», Кадейкин сделал дубль

«Салават Юлаев» на выезде победил «Северсталь» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Александр Кадейкин. Также отличились Дмитрий Кугрышев и Шахир Мухамадуллин. У гостей забил Давид Думбадзе.

«Салават» набрал четыре очка и на данный момент лидирует в Восточной конференции. У «Северстали» два очка и шестое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Кадейкин — 1 (Коробов, Сошников), 8:04 — 0:1. Кугрышев — 1 (Воробьев, Хохряков), 16:54 — 0:2. Мухамадуллин — 1 (Пименов, Амиров), 34:34 — 0:3. Думбадзе — 1 (Алексеев), 46:02 — 1:3. Кадейкин — 2 (Кугрышев), 47:13 — 1:4.

Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 40:00, 55:24 — 56:43) — Метсола.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (4+9+9) — 39 (21+13+5).

Судьи: Морозов, Сидоренко.

5 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».