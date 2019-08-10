"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" на турнире в Казахстане и одержал там первую победу

"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Нефтехимик" в матче Кубка президента Республики Казахстан - 1:2 Б.
Форвард "Салавата" Родион Амиров забросил шайбу с игры, а затем победный буллит. У "Нефтехимика" единственную шайбу с игры забросил Булат Шафигуллин.Эта победа стала для уфимцев первой на турнире.
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Кубок президента Республики Казахстан
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шафигуллин - 1 (Хисамутдинов), 4:07 - 1:0. Амиров - 4 (бол., Сошников, Бурмистров), 20:33 - 1:1.
Победный буллит: Амиров.
Вратари: Шарыченков - Кареев.
Штраф: 20 - 18.
Броски: 49 (14+14+14+7) - 24 (10+9+4+1).
Судьи: Букин, Чубенко.
10 августа. Нур-Султан. "Барыс-Арена".
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