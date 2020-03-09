«Салават» обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии

«Салават Юлаев» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина обыграл «Авангард» со счетом 6:3.

На 26-й минуте защитник «Салавата» Григорий Панин получил «2+10» за силовой прием на форварде Денисе Зернове.

Счет в серии стал 3-2 в пользу уфимцев. Следующий матч пройдет 11 марта в Уфе.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Счет в серии: 2-3 (5:2, 2:3 ОТ, 6:3, 1:5, 3:6)

Голы: Дедунов — 2 (мен., Покка), 5:22 — 1:0. Хохряков — 2 (бол., Крикунов, Кадейкин), 6:16 — 1:1. Покка — 1 (Емелин), 22:33 — 2:1. Ларсен — 1 (бол., Маннинен, Умарк), 30:15 — 2:2. Жарков — 2 (Кадейкин, Арзамасцев), 34:42 — 2:3. Маннинен — 3 (Ларсен, Умарк), 45:22 — 2:4. Картаев — 1 (мен.), 48:00 — 2:5. Хохряков — 3 (Жарков), 55:20 — 2:6. Шумаков — 3 (Кошелев), 57:28 — 3:6.

Вратари: Бобков (57:33 — 59:41) — Метсола.

Штраф: 10 — 22.

Броски: 41 (11+13+17) — 22 (7+9+6).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

9 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 2-3 (5:2, 2:3 ОТ, 6:3, 1:5, 3:6)