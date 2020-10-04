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Сафронов или Терещенко могут сменить Коваленко на посту главы профсоюза игроков КХЛ

13:30
Алексей Терещенко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Терещенко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня Андрей Коваленко объявил об уходе с поста главы профсоюза игроков КХЛ в связи с избранием с Государственную думу от партии «Единая России».

«СЭ» стали известны фамилии потенциальных сменщиков известного в прошлом хоккеиста. По нашим данным, на данный момент их двое — Андрей Сафронов и Алексей Терещенко. Сафронов — бывший гендиректор московского «Динамо», в 2014-15 гг. генменджер сборной России.

Терещенко — один из самых титулованных игроков в истории российского хоккея, трехкратный чемпион мира, четырехкратный победитель Суперлиги, обладатель Кубка Гагарина.

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