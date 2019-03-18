Рыспаев не попал в состав "Барыса" на матч с "Авангардом"

"Авангард" и "Барыс" объявили составы на третий матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, который состоится сегодня, 18 марта, на "Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина", сообщает официальный сайт КХЛ. Встреча начнется в 19.30 (мск). Счет в серии: 1-1.

Составы выглядят следующим образом:

"Авангард":

Бобков (Налимов);

Емелин – Покка, Широков – Деарне – Бек;

Пивцакин – Франсон, Шумаков – Зернов – Кошелев;

Бондарев – Чудинов, Стольберг – Семенов – Петров;

Фисенко – Стась – Галимов, Манукян, Яремчук.

"Барыс":

Карлссон (Граховина);

Сведберг – Маклюков, Михайлис – Валк – Боченски;

Диц – Шалапов, Фрэттин – Кормье – Акользин;

Блэкер – Семенов, Гренц – Бойд – Шевченко;

Орехов, Асетов – Сагадеев – Петухов.

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