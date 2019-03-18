Рыспаев не попал в состав "Барыса" на матч с "Авангардом"

"Авангард" и "Барыс" объявили составы на третий матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, который состоится сегодня, 18 марта, на "Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина", сообщает официальный сайт КХЛ. Встреча начнется в 19.30 (мск). Счет в серии: 1-1.
Составы выглядят следующим образом:
"Авангард":
Бобков (Налимов);
Емелин – Покка, Широков – Деарне – Бек;
Пивцакин – Франсон, Шумаков – Зернов – Кошелев;
Бондарев – Чудинов, Стольберг – Семенов – Петров;
Фисенко – Стась – Галимов, Манукян, Яремчук.
"Барыс":
Карлссон (Граховина);
Сведберг – Маклюков, Михайлис – Валк – Боченски;
Диц – Шалапов, Фрэттин – Кормье – Акользин;
Блэкер – Семенов, Гренц – Бойд – Шевченко;
Орехов, Асетов – Сагадеев – Петухов.
Хабиб и Конор отдыхают. Беспредельщик на льду много лет отрицает правила
Рыспаев приехал пугать "Авангард"
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей