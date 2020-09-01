«Русского языка почти не знал. Стоял перед хоккеистами, что-то из себя выдавливал». Памяти Милоша Ржиги

Во вторник скончался бывший главный тренер «Спартака» Милош Ржига. Чешский специалист ушел из жизни на 62-м году жизни. В 2010-м Ржига стал героем «Разговора по пятницам». Публикуем отрывок того интервью.

— За пять лет работы в России — самый сложный ваш день?

— В 2005-м приехал в Воскресенск, русского языка почти не знал, — вспоминал Ржига. — Можете представить, как себя чувствовал. Пытался вспомнить все, что учил тридцать лет назад в Чехословакии. Стоял перед хоккеистами, что-то из себя выдавливал. Правда, среди них были умнички.

— То есть?

— Сказал им: «Если будете надо мной потешаться, познакомитесь с моими жесткими тренировками». После этого, когда я переходил на чешский, они старались смеяться в кулак. Хоть это было действительно смешно. Повезло, что в Воскресенске был Андрей Потайчук, он мне здорово помог.

— Он же знал чешский?

— Гораздо лучше, чем я — русский. Теперь мы друзья, Андрей мой ассистент в «Спартаке». Если помните, в том «Химике» были собраны игроки, которые оказались никому в России не нужны. А через год за ними стояла очередь — как за Епанчинцевым. Многие разошлись по известным клубам. Я был счастлив.

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