Руслан Абросимов подписал контракт с «Северсталью»
20:00
Нападающий Руслан Абросимов продолжит карьеру в «Северстали». Он подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне Абросимов был капитаном «Локо» и добрался с командой до финала Кубка Харламова. В 74 играх форвард забросил 26 шайб и сделал 57 результативных передач.
Летом 20-летний хоккеист расторг контракт с командой из Ярославля.
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