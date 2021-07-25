Руслан Абросимов подписал контракт с «Северсталью»

Нападающий Руслан Абросимов продолжит карьеру в «Северстали». Он подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Абросимов был капитаном «Локо» и добрался с командой до финала Кубка Харламова. В 74 играх форвард забросил 26 шайб и сделал 57 результативных передач.

Летом 20-летний хоккеист расторг контракт с командой из Ярославля.