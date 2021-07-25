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Tokyo 2020
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Руслан Абросимов подписал контракт с «Северсталью»

20:00
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Нападающий Руслан Абросимов продолжит карьеру в «Северстали». Он подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Абросимов был капитаном «Локо» и добрался с командой до финала Кубка Харламова. В 74 играх форвард забросил 26 шайб и сделал 57 результативных передач.

Летом 20-летний хоккеист расторг контракт с командой из Ярославля.

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Иван Шитик все материалы автора

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