Руководители клубов КХЛ: Голдобин станет лучшим бомбардиром регулярки
По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (12 из 21) считают, что лучшим бомбардиром регулярного чемпионата станет нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Четверо руководителей проголосовали за форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, двое — за нападающего московского «Динамо» Никиту Гусева.
Анонимный опрос руководителей клубов КХЛ.
Фото «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|35
|19
|16
|45
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
Результаты / календарь
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29.11
|24.11
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|24.11
|12:30
|
Адмирал – Сочи
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
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