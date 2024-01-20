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Сегодня, 11:29

Рубцов заявил, что в «Спартаке» хороший микроклимат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Спартака» Герман Рубцов поделился впечатлениями от матча с «Авангардом», в котором его команда проиграла со счетом 1:3.

«Мы опять не реализовали свои моменты и допустили много ошибок в обороне. А «Авангард» наоборот, использовал все свои возможности. По крайней мере, большинство из них. Две глупых ошибки подряд в третьем периоде привели к голам в наши ворота? Бывает. Это регулярный чемпионат, не плей-офф же. Обидное, конечно, поражение, но что с этим делать? Готовимся к следующей игре. В команде хороший микроклимат. Все как всегда, в рабочем процессе», — приводит слова Рубцова «РБ Спорт».

Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/german-rubtsov-v-spartake-horoshij-mikroklimat-vse-v-rabochem-protsesse/
Герман Рубцов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 54 26 28 63
6 Ак Барс 52 30 22 62
7 Трактор 53 28 25 62
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9 Амур 52 21 31 51
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11 Барыс 52 19 33 44
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 СКА 53 35 18 72
3 Динамо М 52 34 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Витязь 52 17 35 40
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