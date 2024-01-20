Рубцов заявил, что в «Спартаке» хороший микроклимат
Форвард «Спартака» Герман Рубцов поделился впечатлениями от матча с «Авангардом», в котором его команда проиграла со счетом 1:3.
«Мы опять не реализовали свои моменты и допустили много ошибок в обороне. А «Авангард» наоборот, использовал все свои возможности. По крайней мере, большинство из них. Две глупых ошибки подряд в третьем периоде привели к голам в наши ворота? Бывает. Это регулярный чемпионат, не плей-офф же. Обидное, конечно, поражение, но что с этим делать? Готовимся к следующей игре. В команде хороший микроклимат. Все как всегда, в рабочем процессе», — приводит слова Рубцова «РБ Спорт».
Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|52
|21
|31
|51
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|СКА
|53
|35
|18
|72
|3
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|20.01
|13:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -
|20.01
|15:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|20.01
|16:00
|
Лада – Витязь
|- : -