Цыплаков заявил, что «Авангард» сыграл на ошибках «Спартака»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал поражение от «Авангарда» со счетом 1:3.

«Глупые ошибки привели к взятиям наших ворот. Играли хорошо в обороне, в атаке создавали. Но «Авангард» сыграл на наших ошибках. Два быстрых гола в третьем периоде, удаление потом получили глупое... Конечно, нужны и игра, и результат. Если мы будем хорошо играть, то будем выигрывать. Все просто. За счет чего «Спартак» долгое время переигрывал соперника на точке? Думаю, за счет подбора нейтральных шайб. Это самый главный аспект. Выигранное вбрасывание означает, что ты завладеваешь инициативой. Это то, что нам нужно. Это тот хоккей, в который мы играем», — приводит слова Цыплакова «РБ Спорт».

Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».