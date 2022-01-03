Боб Хартли: «Хоккеисты «Авангарда» играли не на максимуме по объективным причинам»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Считаю, мы здорово провели первый период с учетом нынешнего состава, и в наших планах было повести в счете, что удалось, — цитирует специалиста ТАСС. — Затем последовали два гола в наши ворота, мы играли в три звена, у нас немало игроков больны. Ребята играют не на максимуме по объективным причинам, но они сопротивлялись.

Мы пытались сбалансировать звенья, учитывая, что не все находятся в кондициях. ЦСКА усилился Дицем и Провольневым. Это замечательные защитники, и с ними теперь это одна из сильнейших команд на синей линии».

ЦСКА набрал 60 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Авангарда» 54 очка и пятая позиция на Востоке.