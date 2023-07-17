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Сегодня, 16:38

Ротенберг сообщил, что Ожиганов продолжит карьеру в московском «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил об уходе из команды защитника Игоря Ожиганова.

«Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском «Динамо». Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным. Хочу сказать Жиге спасибо за работу в СКА на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна. Жига отыграл в СКА 224 матча, честно отработал четыре сезона в нашей команде и оставил свой важный след в истории клуба. Спасибо и до встречи на льду!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Пресс-служба московского «Динамо» в своих соцсетях анонсировала переход 30-летнего защитника.

Ожиганов с 2019 года играл в составе СКА. В сезоне-2022/23 он в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 37 (11+26) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Ожиганова 7 (2+5) результативных баллов в 15 играх.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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