Ротенберг посвятил блокадникам победу СКА над ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (5:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Серьезно готовились к игре, понимали настрой соперника. Важно было выиграть в преддверии большого праздника — прорыва блокады Ленинграда, посвящаем победу нашим блокадникам, которым обязаны за нашу свободу. Ребята бились друг за друга, выполнили задание. Надо улучшать дисциплину», — цитирует Ротенберга официальный сайт КХЛ.

Петербуржцы в пятый раз в сезоне обыграли ЦСКА (3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 3:1). Заключительная шестая встреча пройдет 2 февраля в Москве.

После этого матча СКА с 77 очками занимает первое место в Западной конференции, ЦСКА с 61 очком — на шестой строчке.