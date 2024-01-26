«Нефтехимик» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» на выезде по буллитам обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:5.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» одержал третью победу подряд и набрал 68 очков. Клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамский клуб с 57 очками занимает 8-е место в таблице «Востока».