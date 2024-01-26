Старший тренер ЦСКА Якубов — о поражении от СКА: «Не имеем права так разваливаться в концовке»

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов подвел итоги матча против СКА (1:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

ЦСКА пропустил три шайбы в заключительные 7 минут третьего периода.

«К сожалению, игра для нас сложилась не совсем удачно. Надо было забивать. Если бы забили хотя бы половину моментов, была бы другая игра. Мы не имеем права так разваливаться в концовке», — цитирует Якубова официальный сайт армейцев.

Петербуржцы в пятый раз в сезоне обыграли ЦСКА (3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 3:1). Заключительная шестая встреча пройдет 2 февраля в Москве.

После этого матча СКА с 77 очками занимает первое место в Западной конференции, ЦСКА с 61 очком — на шестой строчке.