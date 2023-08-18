Проскуряков — о хоккее в Германии: «После игры садились с болельщиками в большой корабль и вместе плыли до Крефельда»

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков в интервью «СЭ» рассказал о мероприятиях, которые проводились для болельщиков в чемпионате Германии, когда голкипер выступал за «Крефельд».

— Германия — столица пива. Пенный напиток использовался в качестве восстановления?

— Особенные традиции есть. Никто никогда не упивался, но пьют регулярно. В команде была традиция — «Кэбин-пати». В раздевалку руководство приносило пиво, устраивало полноценный обед с мясом и закусками. Ребята закрываются в раздевалке, пьют пиво, смотрят футбол, играют в теннис. Я попал на одну из таких вечеринок. Причем это официальное мероприятие от руководства, как традиция. Ежегодно проходит Супербоул — на него официально разрешили собраться. Каждый покупал все, что хотел: чипсы, мясо, пиво. И до утра смотрели американский футбол.

— Какие еще интересные мероприятия вспомните?

— Мы с «Крефельдом» играли в Кельне, который находится на реке Рейн. После игры садились с болельщиками в большой корабль и четыре с половиной часа вместе плыли до Крефельда. Все это время игроки пили пиво с фанатами, отвечали на вопросы в неформальной обстановке. Один раз подобное мероприятие устроили на поезде. Мы ехали из Мангейма в Крефельд около 4-5 часов. Мы также общались с болельщиками, но только в вагоне-ресторане.

— Что немцы спрашивают у хоккеистов?

— Ничего особенного. Вопросы зависят от количества выпитого. Иногда задавали очень смелые, причем даже не вопросы, а утверждения. Все игроки сидят и выслушивают мнения. В Германии много россиян. Иногда разговаривали по-русски.

— Самый смелый вопрос помните?

— Мне запомнился даже не вопрос, а сам человек. Один болельщик нас просто уничтожил. И ответить нечего было. Помню, как он выглядит, но что конкретно спросил — нет.