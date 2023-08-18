Вратарь КХЛ — о буллитах Кузнецова: «Их практически невозможно отбить. Даже Гретцки жалуется»
Голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков в интервью «СЭ» прокомментировал буллиты нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
— Вас знают как мастера буллитов. Считаете себя спецом по штрафным броскам?
— Нет.
— Серьезно?
— Я вообще буллиты не люблю. Мы их тренируем, приходится использовать знания и подсказки тренеров, в особенности Юрия Александровича Шундрова. Это приносит результат, но я сторонник того, чтобы результат матча решался в игре. Если не забили в формате 3х3, давайте играть 2х2. Чтобы все закончилось в игре, а не на бросках. С одной стороны лед может быть одного качества, с другой — другого. Эти тонкости сильно влияют.
— Отражение буллита — больше чтение момента?
— Деталей много. Вратарь должен прочитать момент, почувствовать дистанцию. Игроки тоже смотрят на нас. Обученный нападающий может легко раскусить вратаря.
— Какие игроки доставляли много проблем на буллитах?
— Такие мастера есть. Тот же Женька Кузнецов. С возрастом он только улучшал этот аспект. Когда мы играли в одной команде, уже тогда от него очень сложно было ловить буллиты. А сейчас — практически невозможно. Даже Гретцки жалуется, что надо что-то делать с таким исполнением. Или Сергей Мозякин держит шайбу на крюке, и ты не знаешь, куда он бросит. Из одного положения он может направить шайбу в любую точку. И смотреть может тебе в глаза, а может — на трибуны, при этом на точности это не скажется.
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