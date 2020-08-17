Роман Ротенберг: «Зарплаты в СКА стали еще меньше, 70 миллионов ни у кого нет»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считаете, что увеличение потолка зарплат в КХЛ нужно для того, чтобы удержать в России игроков сборной страны.

КХЛ утвердила на сезон-2020/21 жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей.

— В ситуации с потолком зарплат мы смотрим на подготовку к Олимпиаде в Пекине и сравниваем ситуацию с Олимпиадой в Корее, где у нас есть положительный опыт. Ее мы выиграли, в том числе, за счет финансовых вложений в зарплаты игроков КХЛ, — цитирует Ротенберга РИА «Новости». — Конечно, за контракты Ковальчука, Дацюка, Телегина, Андронова, всех остальных игроков нужно сказать большое спасибо «Газпрому», «Роснефти», «Магнитке», Виктору Филипповичу Рашникову, всем остальным спонсорам клубов и лиги.

Лига существует благодаря акционерам клубов. Если бы не было на тот момент возможности у «Газпрома» или у «Роснефти» финансировать СКА и ЦСКА в том объеме, чтобы мы могли вернуть игроков, подготовить их, у нас бы сейчас не было олимпийского золота, это абсолютно точно. Сейчас ситуация повторяется, и для нас это риск.

Капризов, думаю, мог бы еще играть здесь. Понятно, что финансовый фактор не самый основной, там много факторов... Но он все равно важный. При этом если мы сравниваем с футболом, там нет ограничений, нет потолка. Мы находимся в открытой конкуренции с другими лигами и с другими видами спорта

— Развейте или подтвердите миф, что у Ковальчука была миллиардная зарплата.

— Как бывает часто в таких ситуациях, все сильно преувеличивают. Если вы посмотрите контракт Ковальчука на тот момент в Северной Америке, а по официальной информации у него было 10 миллионов долларов минус 50% налогов. Понятно, что он не согласился бы играть за меньшие деньги, чем те, что ему дали там. Вот из этого можно сделать все выводы. Но это далеко не миллиард, как вы можете посчитать.

— А сейчас, из того, что я знаю, у вас нет ни одного контракта за 100 миллионов. У вас, по-моему, сейчас самый большой контракт — 70 миллионов.

— Эта информация неактуальна, зарплаты в СКА стали еще меньше, 70 миллионов ни у кого нет. Основой нашей стратегии стало обеспечение примерно равных контрактов для всех игроков. Понятно, что есть разница, они не идентичны, но ключевой принцип именно в этом. Такой подход — ключ к успеху!