Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования семье и близким тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Сегодня ночью пришла ужасная новость — ушел из жизни Константин Кольцов. Самоотверженный игрок, перспективный тренер. Совсем недавно мы встречались с ним на Кубке Первого канала, где он возглавлял сборную Белоруссии. Под руководством Кольцова белорусы показали яркий, интересный хоккей, играть с ними было непросто и очень интересно. Константин был замечательным игроком и, не сомневаюсь, стал бы замечательным тренером.

Константину Кольцову было всего 42 года. Он ушел в самом расцвете сил... Мои глубочайшие соболезнования родным и близким Константина, «Салавату Юлаеву», всему белорусскому хоккею. Это невосполнимая утрата. Светлая память", — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».