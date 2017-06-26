Роман Ротенберг: "В случае отъезда Гаврикова за океан мы просто могли потерять игрока"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг выразил удовлетворение по поводу перехода в петербургский клуб защитника "Локомотива" Владислава Гаврикова. По его словам, эта сделка важна и для сборной России.

– Прежде всего, удалось сохранить хоккеиста для сборной России, и он продолжит радовать российских болельщиков и помогать развитию КХЛ, – отметил Ротенберг. – В случае отъезда Гаврикова за океан мы просто могли потерять игрока – хорошо известно, что далеко не все молодые защитники сходу получают шанс закрепиться в основном составе. Да, его ждали в "Коламбусе", но на данном этапе самому игроку гораздо полезнее остаться в России.

Владислав демонстрирует качественную динамику роста, каждый следующий его сезон был лучше предыдущего, в сборной он тоже на отличном счету после недавнего чемпионата мира. Его оборонительные качества сочетаются с самоотверженностью и работой на команду, и за полгода до Олимпиады жизненно важно дать Владиславу много игрового времени и возможность для дальнейшего развития.

Сам игрок также понимает, что имеет не иллюзорный шанс поехать на Олимпийские игры, и это стало важным фактором, повлиявшим на его решение перейти в СКА. В петербургском клубе он будет работать вместе с главным тренером сборной – не секрет, что игра молодого защитника импонирует Олегу Знарку, Гавриков знает все требования тренерского штаба и на глазах главного тренера сборной сможет проявить себя с наилучшей стороны.

В выигрыше остались и железнодорожники. В случае отъезда хоккеиста в НХЛ, они оставались ни с чем, а в результате обмена с петербуржцами "Локомотив" получил справедливую компенсацию, с помощью которой могут проводить дальнейшие трансферы. Совместными усилиями клубы из Ярославля и Петербурга предотвратили отъезд еще одного перспективного хоккеиста за океан. (Игорь ЕРОНКО)

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