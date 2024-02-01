Роман Ротенберг рассказал, почему стал доверенным лицом Путина

Главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» объяснил, почему решил стать доверенным лицом президента России Владимира Путина.

«Владимир Владимирович — наш лидер. Я его полностью поддерживаю. Дай бог ему здоровья. Дай бог, чтобы все задуманное реализовалось. Я голосую за него!» — сказал Ротенберг «СЭ».

28 января президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.