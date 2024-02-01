Ротенберг обвинил ИИХФ в политизированности решения по возвращению Израиля

Главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» высказался о допуске сборной Израиля на международную арену.

«ИИХФ спонсируется американскими компаниями. Соотвественно они и диктуют всю повестку ИИХФ. ИИХФ сами ничего не решают. Это все политизировано. Что касается нас, наши юристы работают. Когда закончится СВО, думаю, все будет хорошо, и мы вернемся обратно на международную арену. Какие были эмоции, когда узнал, что Израиль разбанили? Честно, было ожидаемо. В МОК происходит то же самое. Американские компании спонсируют МОК и диктуют им свое мнение. Ничего нового в этом нет», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее ИИХФ отстранила сборную Израиля от международных турниров из соображений безопасности. Ограничения федерации — следствие активных боевых действий, развернутых между израильской армией и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года. Позднее, спустя шесть дней, организация отменила свое решение.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.