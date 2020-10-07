Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в ближайшем матче

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга», сообщает ТАСС.

СКА сыграет с «Магниткой» на своей площадке в среду, 7 октября. Начало матча — в 19.00 (мск).

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского.

Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.