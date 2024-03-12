Робинсон — о драке с Тимкиным: «Я уважаю его, он поступил как настоящий мужчина»

Нападающий челябинского «Трактора» Чарльз Робинсон в интервью «СЭ» прокомментировал драку с форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Евгением Тимкиным.

— Заметили, что после этого момента и драки с Евгением Тимкиным игроки «Салавата Юлаева» стали вас немного побаиваться?

— Не знаю, стал ли кто-то побаиваться меня. Я уважаю Тимкина, он сделал свою работу, поступил как настоящий мужчина. Он все сделал верно. Я знал, что так будет после того эпизода, знал, что буду отвечать. Уважение ему за то, что вступился за своего товарища по команде. Я лишь защищался. Все выдохнули, я же потом смог вернуться и наконец играть в хоккей, что хорошо. Последние матчи серии мы как раз сосредоточились на хоккее. Получилась жаркая плотная серия, — сказал Робинсон «СЭ».

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