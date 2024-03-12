Вратарь «Салавата» Ежов принял решение завершить карьеру

Как стало известно «СЭ», вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов принял решение завершить игровую карьеру.

Ежов выступает за уфимскую команду с 2022 года. В текущем сезоне 37-летний хоккеист провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, сыграв две встречи на ноль.

Ежов начал свою карьеру в Канаде, а в 2008 году вернулся в Россию, где в разные годы выступал за «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу», СКА и «СКА-Неву».

В этом сезоне «Салават Юлаев» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Трактору» (2-4).