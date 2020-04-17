Робин Ганзл: «Я был открыт к предложению от «Спартака»

Нападающий Робин Ганзл объяснил, почему решил остаться в «Спартаке». Чех подписал с московским клубом контракт на год.

— Я был открыт к предложению от «Спартака». Я тут счастлив, у нас великолепная команда и классные тренеры, — цитирует игрока официальный сайт красно-белых.

— «Спартак» может в следующем годы стать сильнее?

— Конечно, мы можем стать лучше, можем пройти первый раунд плей-офф. Мы должны стать сбалансированнее, и, я уверен, что мы можем создавать больше голевых моментов.

— Стабильность — это хорошо, но как вы постараетесь стать лучше в следующем сезоне?

— Конечно же, каждый год я стараюсь играть всё лучше и лучше, стараюсь перекрыть свой результат предыдущего сезона. Обещаю, что постараюсь сыграть лучше, чем в прошлом году.

— Как вы проводите сейчас отпуск?

— Обычно ничего не делаю первые три недели. Я просто отдыхал и наслаждался жизнью. А после этого начал тренироваться, но пока не в полную силу. Сейчас немного играю в теннис.