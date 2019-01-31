Рижское "Динамо" в овертайме переиграло "Спартак"

Рижское "Динамо" дома в овертайме переиграло "Спартак" (2:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличился нападающий Мартиньш Дзиеркалс и форвард Линус Виделль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Спартак" – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дзиеркалс – 5 (Джериньш, Макмиллан), 19:54 – 1:0. Злобин – 2 (Трунев, Цыплаков), 30:43 – 1:1. Виделль – 22 (Майоне), 60:27 – 2:1.

Вратари: Гудлевскис – Гудачек.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 24 (8+4+9+3) – 22 (7+11+4+0).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

31 января. Рига. "Арена Рига".

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