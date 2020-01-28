Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Сарканисом
13:30
Нападающий Дейвидас Сарканис покинул рижское «Динамо». Стороны расторгли контракт по обоюдном согласию, сообщает официальный сайт рижан.
P?c abpus?jas vieno?an?s p?rtrauktas l?gumattiec?bas ar uzbruc?ju Deividu Sarkani. pic.twitter.com/pQQKfm9aXE— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) January 28, 2020
В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист провел в КХЛ только 2 матча, в которых не отметился набранными очками. Этот сезон стал для него дебютным в Континентальной хоккейной лиге.
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