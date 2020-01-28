Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Сарканисом

Нападающий Дейвидас Сарканис покинул рижское «Динамо». Стороны расторгли контракт по обоюдном согласию, сообщает официальный сайт рижан.

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист провел в КХЛ только 2 матча, в которых не отметился набранными очками. Этот сезон стал для него дебютным в Континентальной хоккейной лиге.