Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Рижское «Динамо» продлило контракт с Дарзиньшем

14:16
Теги:

Рижское «Динамо» 15 апреля на своей странице в Twitter сообщило о продлении контракта с нападающим Лаурисом Дарзиньшем и подписании соглашения с вратарем Юханом Маттссоном.

Сроки договоренностей на данный момент не известны.

26-летний латвиец Дарзиньш в нынешнем регулярном сезоне КХЛ провел 41 матч, набрав 23 (7+16) очка.

28-летний швед последний сезон провел в местной «Фрелунде». В регулярном чемпионате Маттсон сыграл 23 матча, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд