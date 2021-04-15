Рижское «Динамо» продлило контракт с Дарзиньшем

Рижское «Динамо» 15 апреля на своей странице в Twitter сообщило о продлении контракта с нападающим Лаурисом Дарзиньшем и подписании соглашения с вратарем Юханом Маттссоном.

Сроки договоренностей на данный момент не известны.

26-летний латвиец Дарзиньш в нынешнем регулярном сезоне КХЛ провел 41 матч, набрав 23 (7+16) очка.

DINAMO R?GA pagarina l?gumu ar Lauri D?rzi?u.



ДИНАМО РИГА продлевает договор с Лаурисом Дарзиньшем.



DINAMO RIGA extends the contract with Lauris Darzins. pic.twitter.com/RS41skOuuO — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) April 15, 2021

28-летний швед последний сезон провел в местной «Фрелунде». В регулярном чемпионате Маттсон сыграл 23 матча, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.