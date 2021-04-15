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Вратарь Маттссон договорился о контракте с рижским «Динамо»

14:08
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Рижское «Динамо» договорилось с голкипером Юханом Маттссоном о контракте, сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне-2020/2021 28-летний хоккеист выступал в шведской «Фрелунде». В регулярном чемпионате он провел 23 матча, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.

Дополнительная информация:

https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/dostignuto-soglashjenije-so-shvjedskim-vratarjem-juhanom-mattssonom

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