Вратарь Маттссон договорился о контракте с рижским «Динамо»
14:08
Рижское «Динамо» договорилось с голкипером Юханом Маттссоном о контракте, сообщается на официальном сайте клуба.
В сезоне-2020/2021 28-летний хоккеист выступал в шведской «Фрелунде». В регулярном чемпионате он провел 23 матча, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.
Дополнительная информация:
https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/dostignuto-soglashjenije-so-shvjedskim-vratarjem-juhanom-mattssonom
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