Вратарь Маттссон договорился о контракте с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» договорилось с голкипером Юханом Маттссоном о контракте, сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне-2020/2021 28-летний хоккеист выступал в шведской «Фрелунде». В регулярном чемпионате он провел 23 матча, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.