Рижское «Динамо» победило «Витязь». Подмосковная команда проиграла третий матч подряд
15 ноября 2019, 22:54
В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Витязь». Хозяева одержали победу со счетом 4:0.
Подмосковная команда проиграла третий матч подряд.
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«Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Эштон — 5 (бол., Бартулис, Сетдиков), 10:48 — 1:0. Мейя — 4, 35:01 — 2:0. Сетдиков — 2, 48:42 — 3:0. Джериньш — 2 (мен., п.в.), 52:48 — 4:0.
Вратари: Салак — Ежов (Сапрыкин, 49:38, 51:02 — 52:48).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 27 (9+12+6) — 28 (6+10+12).
Судьи: Васильев, Франо.
15 ноября. Рига. «Арена Рига».
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