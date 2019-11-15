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Рижское «Динамо» победило «Витязь». Подмосковная команда проиграла третий матч подряд

15 ноября 2019, 22:54
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В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Витязь». Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Подмосковная команда проиграла третий матч подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Эштон — 5 (бол., Бартулис, Сетдиков), 10:48 — 1:0. Мейя — 4, 35:01 — 2:0. Сетдиков — 2, 48:42 — 3:0. Джериньш — 2 (мен., п.в.), 52:48 — 4:0.

Вратари: Салак — Ежов (Сапрыкин, 49:38, 51:02 — 52:48).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 27 (9+12+6) — 28 (6+10+12).

Судьи: Васильев, Франо.

15 ноября. Рига. «Арена Рига».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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