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Рижское «Динамо» обменяло Чернова в «Спартак»

15:57
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Рижское «Динамо» объявило о переходе нападающего Павла Чернова в «Спартак». Взамен латвийский клуб получил денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Чернов сыграл за рижан в 24 матчах, забросил 4 шайбы и отдал 4 результативные передачи.

Ранее 30-летний Чернов выступал за «Атлант», «Витязь» и «Северсталь». Всего форвард провел в КХЛ 431 матч, набрав 179 (79+99) очков.

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