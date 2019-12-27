КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Рижское «Динамо» не будет подписывать полноценный контракт с Кулдой

16:53
Теги:

Рижское «Динамо» приняло решение не подписывать полноценный контракт с защитником Артуром Кулдой. 31-летний латвиец находился в клубе на испытательном контракте, сообщает Twitter рижан.

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Кулда провел 6 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир