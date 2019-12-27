Рижское «Динамо» не будет подписывать полноценный контракт с Кулдой

Рижское «Динамо» приняло решение не подписывать полноценный контракт с защитником Артуром Кулдой. 31-летний латвиец находился в клубе на испытательном контракте, сообщает Twitter рижан.

P?c p?rbaudes laika beig?m Dinamo R?ga komanda nol?musi neturpin?t sadarb?bu ar aizsargu Art?ru Kuldu. pic.twitter.com/3zUkX2V7yE — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) December 27, 2019

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Кулда провел 6 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.