Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки матчей определила лауреатов восемнадцатой недели турнира в четырех номинациях, информирует сайт лиги.

Лучшим вратарем впервые признан Адам Рейдеборн («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Рейдеборна было нанесено 58 бросков (в среднем 29 за игру), из которых он отразил 98,28 процента. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 0,50. Сухая серия голкипера в данный момент составляет 116 минут и 18 секунд и является самой про.

Лучшим защитником впервые был признан Корбиниан Хольцер («Автомобилист»), одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. Хольцер набрал 2 (1+1) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Защитник нанес 12 бросков по воротам соперника, совершил три силовых приема и блокировал три броска.

?Лучшим нападающим впервые был признан Питер Холланд («Автомобилист»), одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. Холланд набрал 7 (4+3) очков, в матче с минским «Динамо» он сделал дубль. Форвард екатеринбуржцев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Холланд нанес 8 бросков по воротам соперника, блокировал четыре броска.

?Лучшим новичком второй раз в этом сезоне был признан Александр Алексеев («Салават Юлаев»). На счету 21-летнего защитника 3 (2+1) очка, шайба в матче с «Барысом» стала победной для уфимской команды. Алексеев не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2», нанес 7 бросков по воротам, совершил один силовой прием и блокировал один бросок.