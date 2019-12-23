Рене Фазель: «Одна из целей КХЛ идти на Запад и на Восток»

Президент ИИХФ Рене Фазель оценил возможность появления единой европейской лиги.

— Уже давно на Кубке Шпенглера выступают команды из СССР или России, и побеждают. Жаль, что вы не выигрываете турнир так часто в последние годы. Большая привилегия для Давоса и швейцарских болельщиков принимать вас здесь. Только вот погода плохая, не так просто добраться до вас. Мы потеряли около 1-2 тысяч болельщиков из-за этого. Людям нравится уровень КХЛ.

— Возможно ли увидеть клуб из Швейцарии в КХЛ?

— Типичный русский ответ: почему нет? Но есть проблема бюджеты, перелеты... Только Женева и Цюрих смогут справиться с этим. Женева может быть самым возможным вариантом, раньше были переговоры об этом. Одна из целей КХЛ идти на Запад и на Восток, они фокусируются на больших городах, не таких как Давос.

— Говорят, что швейцарская федерация запретила клубам вступать в КХЛ?

— Я думаю, что швейцарцы сделали возможным, чтобы одна команда могла перейти в КХЛ, но есть одно условие, что, если они вернутся, то начнут с низших лиг. Это главный вопрос команд.

— Каким вы видите развитие европейского хоккея в будущем, увидим ли мы одну большую профессиональную лигу?

— У нас много качественных команд во всей Европе, в том числе и в КХЛ, но нет столько топ-игроков. КХЛ идет на Восток — Корея, Япония, возможно, еще одна команда в Китае будет. Тогда станет возможным создание Восточной конференции. На Западе есть Париж, Лондон в списке, итальянская федерация думает о Милане, почему не в Германии? Австрия. Это случится. Просто вопрос времени.

В Швейцарии 12 команд в профессиональной лиге, свой чемпионат, свои дерби. Может, болельщикам не будут интересны матчи «Женева» — «Металлург», но кто знает? Другой вопрос в бюджетах, средний в Швейцарии — около 15-18 миллионов швейцарский франков. «Давос» идет своим путем, они неплохо выступают в текущем сезоне, молодая команда, швейцарский тренер. (Игорь Еронко)