Рене Фазель: «Могу ли я возглавить КХЛ? Посмотрим»

Как стало известно «СЭ», президент ИИХФ Рене Фазель после окончания работы в Международной федерации хоккея может получить должность в КХЛ. В хоккейных кругах говорят о нескольких различных вариантах того, чем именно 69-летний швейцарец будет заниматься в России.

Первый, пожалуй, самый логичный — работа Фазеля будет связана с международными делами КХЛ и, прежде всего, интеграцией лиги в Европу.

Второй, самый спокойный — Рене будет курировать спортивные проекты образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Третий, самый громкий — Фазель получит высокую административную должность в КХЛ и даже может стать президентом лиги.

За комментариями мы обратились к самому швейцарскому функционеру.

— Насколько мне известно, вы один из кандидатов на пост президента КХЛ после ухода из ИИХФ. Правда ли это? — вопрос Рене от обозревателя «СЭ» Игоря Еронко.

— Посмотрим (Фазель произнес это по-русски). Посмотрим.