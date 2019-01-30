"Разве Словакия не была в составе СССР". Чем удивил КХЛ канадец из рижского "Динамо"

Защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне в интервью "СЭ" заявил, что Словакия входила в Советский Союз. 28-летний канадец пошутил, что ему придется подучить географию.

- Вообще, у Риги и Банска-Быстрицы (город в Словакии - Прим. "СЭ") очень богатая история. Оба города были в составе СССР. У постсоветских стран очень схожая судьба.

– Подождите, но Словакия никогда не входила в состав СССР...

– Серьезно? Ах да, она же была частью Чехословакии! Но я знаю, что русские освобождали ее от нацистов. Многие словаки говорят по-русски, ведь русский и словацкий языки довольны схожи. Что ж, мне придется поучить географию (смеется). (Владислав Уткин)

В текущем сезоне Майоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (10+30) очков.

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