Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

— Игра была волнами. Замечательный первый период, контролировали игру. Могли еще забить, — цитирует тренера сайт «Северстали». — Также играли хорошо половину второго периода. Никак не могли заработать удаление у соперника, но лучше бы его не было. Когда игра идет, немножко начали вальяжно. Не стали ее брать нормальным путем. Решили усложнить себе задачу. Пропущенный гол на последней секунде второго периода — может, и к лучшему — мобилизовал нас. Третий период играли уже дисциплинированно, хорошо. Ребят с победой!

— Была ли задача подняться на шестое место приоритетной в последних матчах?

— Конечно, для клуба была задача выйти в плей-офф. Шестое место — перевыполнение задачи. Это тоже немаловажно. Учитывая бюджет команды, забраться ближе к середине — достижение. С другой стороны, что СКА, что Динамо — без разницы. В плей-офф надо готовиться. Победа в сегодняшней игре придает больше сил, потому что через два дня игра и отрицательные эмоции сегодня были бы не кстати. А так мы закончили на победной ноте сезон. Войдем с хорошим настроением в плей-офф. Здесь хотелось бы больше этот фактор применить в плей-офф. Плей-офф — совсем другое соревнование. Надо ребят к этому лишний раз подготовить. Времени нет практически. Через два дня играем. Рад победе.