Рижское «Динамо» проиграло «Амуру» в заключительном матче регулярного чемпионата

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 завершался матчем между рижским «Динамо» и «Амуром». Команда из Хабаровска на выезде победила со счетом 3:2 в овертайме.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Архипов — 6 (бол., Пьянов, Машин), 7:15 — 0:1. Паршин — 11 (бол., Сунд, Индрашис), 25:35 — 1:1. Паршин — 12 (бол., Индрашис), 38:14 — 2:1. Шаров — 5 (Кузнецов, Васильев), 47:34 — 2:2. Полунин — 11 (Голубев, Машин), 62:20 — 2:3.

Вратари: Ворис — Шиянов.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 27 (4+12+10+1) — 18 (7+4+6+1).

Судьи: Бирин, Букин.

27 февраля. Рига. «Арена Рига».