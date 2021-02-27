Хартли остался доволен победой «Авангарда» над «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:2).

«Отличная победа, шикарное завершение очень интересного сезона, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Я горжусь всем клубом, все проделали огромный объем работы — мы закончили на первом месте в нашем дивизионе. Но настоящая битва впереди, самая главная часть сезона только предстоит».

«Ястребы» заняли второе место на «Востоке» и в первом раунде плей-офф встретится с «Автомобилистом».