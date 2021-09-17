Разин: «Обвинять «Северсталь» в поражении и посыпать голову пеплом я не буду»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:4).

«Обвинять команду в поражении и посыпать голову пеплом я не буду. Команда играла хорошо, несмотря на счет, во втором и третьем периоде владели инициативой. Вратарь соперника ловил и передачи один в ноль отдавал, уже думал, что и в пустые нам забьет. Жизнь продолжается, игра у команды есть, будем выкарабкиваться из такого положения», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Адмирал», который одержал первую победу, с 5 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Северсталь» с 5 очками — на 12-й строчке Запада.