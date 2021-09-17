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КХЛ, регулярный чемпионат: расписание матчей 17 сентября — «Автомобилист» против «Авангарда» и другие

08:40
Боб Хартли с хоккеистами «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
Боб Хартли с хоккеистами «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
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В пятницу, 17 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. «Адмирал» сыграет с «Северсталью», а «Автомобилист» встретится с «Авангардом».

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

17 сентября, пятница

«Адмирал» — «Северсталь» (12.30 по мск)

«Автомобилист» — «Авангард» (17.00)

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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