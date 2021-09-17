В пятницу, 17 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. «Адмирал» сыграет с «Северсталью», а «Автомобилист» встретится с «Авангардом».

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

17 сентября, пятница

«Адмирал» — «Северсталь» (12.30 по мск)

«Автомобилист» — «Авангард» (17.00)

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ