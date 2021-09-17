КХЛ, регулярный чемпионат: расписание матчей 17 сентября — «Автомобилист» против «Авангарда» и другие
08:40
В пятницу, 17 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи. «Адмирал» сыграет с «Северсталью», а «Автомобилист» встретится с «Авангардом».
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
17 сентября, пятница
«Адмирал» — «Северсталь» (12.30 по мск)
«Автомобилист» — «Авангард» (17.00)
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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