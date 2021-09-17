«Адмирал» обыграл «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 4:1.

В составе владивостокской команды отличились Дмитрий Саютов, Дмитрий Лугин, Евгений Грачев и Либор Шулак. Гости ответили точным броском Йоонаса Няттинена.

После этого матча «Адмирал», который одержал первую победу, с 5 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Северсталь» с 5 очками — на 12-й строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Саюстов — 3, 26:07 — 1:0. Лугин — 1 (Обидин), 31:27 — 2:0. Грачев — 1 (Хамидуллин, Лугин), 45:50 — 3:0. Няттинен — 1 (Стенквист, Рыков), 49:05 — 3:1. Шулак — 1 (мен., п.в.), 55:20 — 4:1.

Вратари: Серебряков — Шугаев (54:36 — 55:20, 55:45 — 56:32).

Штраф: 17 — 9.

Броски: 31 (5+12+14) — 28 (11+7+10).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

17 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена».