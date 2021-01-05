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Разин — о победе над «Куньлунем»: «Очень важная игра, особенно после тяжелого поражения от «Сочи»

20:47
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Главный тренер «Северстали» оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:2).

«Очень важная игра, особенно после тяжелого поражения от «Сочи», — цитирует Разина сайт КХЛ. — Мы сегодня попросили ребят сыграть собранно. До счета 3:0 действовали очень хорошо, третий период получился тяжелым, хорошо, что выстояли.

Почему в третьем периоде нас так зажал соперник? Это естественно, когда одна команда проигрывает. Мы сыграли довольно строго и дисциплинированно в обороне. При этом успевали отвечать острыми контратаками, одна из которых и привела к буллиту Петунина».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/05/479612.html

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