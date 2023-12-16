Провольнев — о продлении контракта с ЦСКА: «Очень рад продолжать свой спортивный путь!»

Защитник ЦСКА Владислав Провольнев поделился эмоциями после продления контракта с армейским клубом до конца сезона-2025/26.

«Очень рад продолжать свой спортивный путь в великом клубе с большими традициями! Два Кубка Гагарина за два сезона в команде? Честно, даже и думать не думал об этом. Безмерно счастлив, что нам удалось это сделать, будем и дальше стараться завоевывать самые высокие места! Чувствую себя в ЦСКА максимально комфортно — у нас отличный коллектив, очень дружный. Все бьются друг за друга. Цель на этот сезон неизменная — Кубок Гагарина! Других целей и не может быть!» — приводит слова хоккеиста пресс-служба ЦСКА.

28-летний Провольнев выступает за армейцев с 2021 года. За это время он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В этом сезоне защитник провел 37 матчей, набрал 7 (3+4) очков.