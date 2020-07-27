Нападающий «Магнитки» Николай Прохоркин прокомментировал слова экс-президента «Авангарда» Максима Сушинского в адрес бывшего обозревателя «СЭ» Игоря Еронко, который стал ассистентом генменеджера «Ястребов» В интервью «РИА Новости» Сушинский сказал «теперь клубом будет руководить корреспондент».

— Вы хорошо знакомы с нашим бывшим коллегой по «СЭ» Игорем Еронко. Как отнеслись к его назначению в «Авангард»?

— Еронко — очень умный парень. Читал много хоккейной и спортивной литературы. С ним было интересно делать интервью, поскольку Игорь всегда на сто процентов подготовлен и задает вопросы не по шаблону, проходясь только по верхушкам. Интересно будет посмотреть за его работой. Возможно, это станет переворотом. Ведь он же никогда не играл в хоккей?

— Нет.

— Ему будет тяжело рядом с людьми, которые играли в хоккей. Они оценивают его не как профессионала. Надеюсь, Еронко прорвется и покажет все, на что способен.

— Видели слова экс-президента «Авангарда» Максима Сушинского в его адрес? Это ревность?

— Да, это ревность. Мол, как тебе может что-то говорить человек, который никогда в хоккей не играл? Я вот знаю, куда бросить, а он только в статистике разбирается. Как в фильме с Брэдом Питтом про бейсбол. «Moneyball»?

— В российском прокате он шел под названием «Человек, который изменил все».

— Да, в нем над главным героем все смеялись, поскольку он выезжал только на жесткой статистике. А потом его команда сколько подряд матчей выиграла? В хоккее тоже надо что-то менять. Можно не кардинально. Игорь способен стать первопроходцем. Не все хоккеисты и владельцы клубов являются хорошими менеджерами. Возможно, действительно нужен новый взгляд.

— Кирилл Фастовский, возглавляющий «Сибирь», никогда не играл в хоккей на серьезном уровне.

— И каждый год он собирает хорошую команду, боевую. Игорю надо, чтобы ребята, которые с ними вместе работают, поверили в него и чему-то новому научили в спортивном плане. А он поделился с ними знаниями, которые почерпнул в книгах. Мало хоккеистов читает спортивную литературу и разбираются в тонкостях.

— Теперь Игорь не имеет права вас подвести.

— Ха-ха. (Алена Гребенькова, Михаил Зислис)

Полное интервью Прохоркина — скоро в «СЭ»