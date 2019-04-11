"Пришло время что-то изменить". Билялетдинов – об уходе из "Ак Барса"

Как и сообщал "СЭ", Зинэтула Билялетдинов ушел с поста главного тренера "Ак Барса". На официальном сайте клуба специалист обратился к болельщикам и объяснил свое решение.

"С момента прихода в "Ак Барс" в 2004 году я понимал, что это моя команда. За 14 лет, проведенных в Казани, республика, город, клуб, команда и наши замечательные болельщики стали для меня родными. Я всегда буду помнить успехи, которых нам удалось добиться вместе: самое первое чемпионство 2006 года, победу в Кубке европейских чемпионов в 2007-м, а затем два Кубка Гагарина, завоеванных с разницей в год – в 2009-м и 2010-м. И, конечно, наш третий Кубок – результат прошлого сезона.

"Ак Барс" дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами. Именно из Казани меня пригласили в сборную России, и здесь же меня поддержали в сложный период карьеры. Успехи клуба – результат общей работы. Я всегда ощущал поддержку Татарстана и "Татнефти", чувствовал ответственность перед жителями республики, города и всеми болельщиками.

Но сейчас я понимаю, что пришло время что-то изменить. Я с 18 лет в хоккейной раздевалке, последние 22 года – на тренерской скамье. Посоветовавшись со своей семьей, важными в моей жизни людьми и клубом, я принял решение о завершении работы на посту главного тренера "Ак Барса".

Я благодарен всем, кто работал со мной в течение этих 14 лет, каждому игроку, каждому болельщику, приходившему на трибуны. Эта команда навсегда останется в моем сердце. "Ак Барс" ждет хорошее будущее, я в этом не сомневаюсь!" – говорится в обращении специалиста.

Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год с трехлетним перерывом на работу в сборной России. С казанцами он выиграл суперлигу в 2006 году и три Кубка Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 году.