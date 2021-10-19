Приговоренный к 4 годам колонии за мошенничество Мусатов вышел на свободу по УДО

Приговоренный к 4 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество хоккеист Игорь Мусатов вышел на свободу, сообщает Telegram-канал «База».

По информации источника, Мусатов был отпущен по УДО (Условно-досрочное освобождение, — Прим. «СЭ»). Отмечается, что в будущем игрок планирует работать детским тренером.

Мусатов был осужден в 2020 году за особо крупное мошенничество — он был связан с махинациями на криптовалюте на 800 тысяч долларов.

Он является двукратным серебряным призером Кубка Гагарина, а также вице-чемпионом молодежного ЧМ-2007.