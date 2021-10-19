Приговоренный к 4 годам колонии за мошенничество Мусатов вышел на свободу по УДО
17:34
Приговоренный к 4 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество хоккеист Игорь Мусатов вышел на свободу, сообщает Telegram-канал «База».
По информации источника, Мусатов был отпущен по УДО (Условно-досрочное освобождение, — Прим. «СЭ»). Отмечается, что в будущем игрок планирует работать детским тренером.
Мусатов был осужден в 2020 году за особо крупное мошенничество — он был связан с махинациями на криптовалюте на 800 тысяч долларов.
Он является двукратным серебряным призером Кубка Гагарина, а также вице-чемпионом молодежного ЧМ-2007.
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