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Приданников вошел в тренерский штаб «Трактора»

15:03
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Олег Приданников вошел в тренерский штаб «Трактора», сообщается на официальном сайте клуба.

Российский специалист займет должность тренера по развитию. Он стал восьмым специалистом в тренерском штабе «Трактора», куда помимо него входят Анвар Гатиятулин, Максим Смельницкий, Алексей Чикалин, Равиль Гусманов, Симо Вехвилайнен, Вадим Гудзик и Владимир Гапонов.

- Приданников, безусловно, усилит тренерский штаб первой команды, — цитирует гендиректора Ивана Савина оициальный сайт «Трактора». — Его основным направлением будет индивидуальное развитие игроков, особое внимание будет уделяться именно катанию и техническому прогрессу. Хорошее катание в современном хоккее является одной из главных составляющих успешного хоккеиста и его главным конкурентным преимуществом.

За океаном, в сборной России и некоторых клубах КХЛ позиция тренера по развитию уже давно приносит свои плоды, поэтому мы и приняли решение о расширении нашего штаба и привлечении специалиста, имеющего хороший опыт персональных тренировок и совместной работы с игроками КХЛ.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/?id=25075

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